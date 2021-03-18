Пока вы спали: слова чиновника о зарплатах в 15 тысяч назвали вырванными из контекста

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Власти Орловской области назвали «вырванными из контекста» слова руководителя управления труда и занятости Александра Сотникова, который ранее с удивлением констатировал, что жители региона не хотят работать за 15-18 тысяч в месяц. Разъяснения были опубликованы на официальном портале региона.
«В данном случае речь шла о разбалансировке спроса и предложения вакансий в период с октября 2020 года. (…) Когда размер пособия по безработице вновь вернулся к прежнему порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тысяч рублей по безработице, стали массово отказываться от предлагаемой работы с заработной платой в 1,3-1,7 раза выше (15-20 тысяч рублей). Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление», — пояснили в администрации.
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с просьбой запретить авиакомпаниям брать плату за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Об этом пишет газета «Известия».
В письме в Минтранс председатель объединения Илья Зотов предложил внести поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые обязали бы авиакомпании самостоятельно назначать место в самолете при онлайн-регистрации. Сейчас некоторые авиакомпании по сути навязывают платный выбор места, объединив его с услугой онлайн-регистрации, пояснил Зотов изданию.
По итогам 2020 года в России доля безналичных платежей в розничной торговле выросла с 64,7% до 70,3%. А в течение трех-пяти лет она может достигнуть 75%. Об этом «Известиям» заявили в Центробанке РФ.
В кредитных организациях объяснили рост доли безналичных платежей влиянием пандемии, популярностью онлайн-шопинга и желаем россиян получать кэшбек за безналичную оплату. Привычка россиян пользоваться картами сохранится и после завершения пандемии, уверены банки.
Депутат немецкого парламента от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт прокомментировал заявление украинского посла Андрея Мельника. Ранее дипломат напомнил о миллионах жертв фашистов на Украине и назвал «моральным долгом» ФРГ способствовать «возвращению» Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению парламентария, оценка вопроса принадлежности Крыма в таком контексте вызывает недоумение.
«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — заметил он.
Присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене. Об этом РИА Новости заявил глава координационного совета международной ассоциации «Друзья Крыма», бывший премьер Словакии Ян Чарногурский.
По его мнению, западные страны выступают против присоединения Крыма, так как «они являются геополитическими противниками России».
«Они не признают Крым не потому, что это юридически незаконно, а потому, что им это политически невыгодно», — уверен он.