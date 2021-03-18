Пока вы спали: слова чиновника о зарплатах в 15 тысяч назвали вырванными из контекста

«В данном случае речь шла о разбалансировке спроса и предложения вакансий в период с октября 2020 года. (…) Когда размер пособия по безработице вновь вернулся к прежнему порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тысяч рублей по безработице, стали массово отказываться от предлагаемой работы с заработной платой в 1,3-1,7 раза выше (15-20 тысяч рублей). Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление», — пояснили в администрации.