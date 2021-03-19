Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме назвали причину отказа Байдена от разговора с Путиным 

Lenta.ru и ещё 24 34 минуты назад
В Госдуме назвали причину отказа Байдена от разговора с Путиным
Фото: РИА Новости
Депутат Елена Панина назвала причину отказа президента США Джо Байдена от разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом член комитета Госдумы по международным делам заявила в беседе с РИА Новости.
Панина рассказала, что Байден часто забывает имя собеседника, его пост или даже тему разговора. Однако подчеркнула, что в определенных ситуациях таких как, дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, Байден вполне способен к осознанному публичному общению.
По словам российского парламентария, президент США отказался от дискуссии с Путиным не по данной причине, а так как ему «просто нечего сказать в ответ». Она добавила, что у Байдена проблема с содержательной частью, и ему придется прибегать к услугам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки «с ее уникальной памятью и познаниями в географии».
Ранее Байден проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с Владимиром Путиным. После окончания выступления главы США по поводу борьбы с распространением коронавируса один из журналистов выкрикнул вопрос о предложении российского президента. Байден не стал отвечать и поспешил удалиться с трибуны в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.
18 марта в Белом доме ответили на предложение президента Путина провести в прямом эфире беседу с американским лидером. Псаки рассказала, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире.
Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.
Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Путин добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом либо в пятницу, либо уже после своей поездки.
Видео дня. Тодоренко спровоцировала слухи о проблемах в браке с Топаловым
Последние новости
В Белом доме рассказали о дальнейших планах в отношении России В Белом доме рассказали о дальнейших планах в отношении России Стала известна реакция Байдена на последствия его слов о Путине Стала известна реакция Байдена на последствия его слов о Путине Раскрыты причины перехода Байдена на личности Раскрыты причины перехода Байдена на личности
Комментарии 191
Политика , Елена Панина , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Администрация США , РИА Новости , телеканал АВС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
00:13
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
Происшествия Криминал
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
00:16
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
Шоу-бизнес
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
00:26
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
Происшествия Криминал
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
00:34
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
Происшествия
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
00:50
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
Происшествия
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
00:39
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес Общество
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
00:52
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
Происшествия
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
00:59
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
Происшествия В мире
Камера помогла спасти девочку от педофила
00:43
Камера помогла спасти девочку от педофила
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение