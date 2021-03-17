Горбачев признал нарушение воли народа при распаде СССР 

Распад Советского Союза нарушил волю народа. С таким заявлением выступил первый президент СССР Михаил Горбачев

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза. Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа», — заявил он «Интерфаксу».

Он уточнил, что именно на референдуме состоялся Ново-Огаревский процесс по разработке Союзного договора. «Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 года он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП», — считает Горбачев.

Всесоюзный и единственный в истории советского государства референдум о сохранении СССР проходил 17 марта 1991 года. На нем решался вопрос о сохранении страны как федерации равноправных государств. В декабре 1991 года СССР прекратил свое существование.