Последние результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют о том, что россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги.

"Россиян раздражает мораторий на смертную казнь. По их мнению, эта мера защищает не законопослушных граждан, а убийц и маньяков. И мы солидарны с такой позицией, поскольку убеждены, что есть преступления, для которых не существует иного соразмерного наказания, чем смертная казнь. Это, прежде всего, терроризм и насилие в отношении детей. Кстати, новая конституция предоставляет нам возможность отказаться от моратория", - заявил РИА Новости Миронов. Он уточнил, что в обновленной Конституции РФ появилась статья о приоритете национального права над международным.

В целом лидер партии назвал итоги опроса ВЦИОМ "предсказуемыми и закономерными". "В стране множество острых проблем, но людей больше всего волнует то, что они воспринимают как очевидную несправедливость, как откровенное пренебрежение власти к их нуждам. Неудивительно, что россияне в первую требуют отменить антинародную пенсионную реформу и ужесточить наказание за коррупцию. Повышение пенсионного возраста и разгул казнокрадства граждане воспринимают как личное оскорбление", - заметил он.