Кремль открестился от вмешательства в выборы в США 

«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным», — сказал Песков.