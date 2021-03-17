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Москва

Кремль открестился от вмешательства в выборы в США 

ИА Regnum 1 час назад
Кремль открестился от вмешательства в выборы в США
Фото: ТАСС
Заявления о «вмешательстве» России в выборы в США в 2020 году являются неверными. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным», — сказал Песков.

По его словам, американский доклад о «влиянии» России на американские выборы — «абсолютно безосновательный и бездоказательный».
Песков не исключил, что подобные «далеко не качественные» материалы лишь являются поводом для введения нового пакета антироссийских санкций.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что подобная линия поведения американцев вредит «и без того больным российско-американским отношениям», а также не способствует проявлению какой-либо политической воли на нормализацию двусторонних отношений.
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Политика , Дмитрий Песков , США
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