Пока вы спали: Путину предложат «газовый маневр»

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», - пояснили в Счетной палате.
«Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента», - пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.