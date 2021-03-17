Пока вы спали: Путину предложат «газовый маневр»

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Для финансирования программы социальной газификации в российских регионах до 2030 года президиума госсовета разработал проект так называемого «газового маневра», который предусматривает перекладывание части затрат на газификацию на крупных потребителей газа — предприятия и объекты энергетики.

При этом с россиян не будут взимать деньги за доведение трубы до участка, как сейчас, пишет газета «Ведомости».

Источники издания утверждают, что доклад госсовета был направлен в администрацию президента 15 марта.

При этом вице-премьер Александр Новак , занимавший пост министра энергетики, ранее оценивал дефицит финансирования как минимум в 500-600 миллиардов рублей.

Счетная палата в отчете о своей работе за прошлый год отметила, что Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года, когда правительство вынуждено было принимать экстренные меры. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», - пояснили в Счетной палате.

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки, дающие налоговым органам в России расширенный доступ к банковской тайне граждан. Об этом пишет РБК.

Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договоров на открытие счета и его закрытие, а также карточки с образцами подписей и оттисками печатей. При этом под действия закона попадают и сведения о бенефициарных владельцах.

В настоящий момент отношения Европы с Россией достигли низшей точки, в том числе и из-за ряда ошибок, допущенных европейцами. Такое мнение в статье в издании Kurier высказал президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль

По его мнению, такими ошибками стали нанесшие «огромный урон обеим сторонам» санкции ЕС в отношении России, игнорирование российских предложений о сотрудничестве, отсутствие глав европейских государств на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году и поведение во время украинского кризиса.

Мошенники, представляющиеся службой безопасности банка, стали повторно обзванивать россиян и пытаться узнать нужные им данные, ссылаясь на предыдущую попытку взлома. Об этом со ссылкой на ИТ-компанию «Инфосистемы Джет» пишет газета «Известия».

Отмечается, что злоумышленники, владея подробной информацией о предыдущей атаке, пытаются втереться в доверие к потенциальной жертве. Во время второго звонка они утверждают, что был взломан личный кабинет мобильного оператора и поэтому клиент не получает СМС-уведомления от банка о попытках списания денег.