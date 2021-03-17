Лидер группы «Союз» рассказал о последнем шансе спасти СССР

«Потом всех министров вызвали к Горбачеву, который начал им внушать, что они неправы, что все не так плохо. В итоге через пару дней прошло новое заседание Верховного Совета СССР, на котором уже эти министры призывали депутатов не спешить с введением чрезвычайного положения. А через два месяца был ГКЧП», — констатировал собеседник «Ленты.ру».