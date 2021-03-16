В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

США обвинили Россию в попытках дискредитировать Байдена в ходе выборов

РИА Новости
42 минуты назад
Разведсообщество США обвиняет Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах 2020 года, говорится в докладе, который рассекретил во вторник Офис директора национальной разведки США.
"Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", - говорится в докладе.
"Мы в высокой степени уверены в нашей оценке. Российские государственные и подручные им лица, все обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США. Ключевым элементом стратегии Москвы в эту каденцию выборов было использование подручных, связанных с российской разведкой, для продвижения направленного на влияние нарратива - включая дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена - организациям СМИ в США, официальным лицам США и видным частным лицам США, включая некоторых, кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации", - говорится в докладе.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.
Политика,Видео,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Россия,Соединенные Штаты,
164
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители