"Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", - говорится в докладе.
"Мы в высокой степени уверены в нашей оценке. Российские государственные и подручные им лица, все обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США. Ключевым элементом стратегии Москвы в эту каденцию выборов было использование подручных, связанных с российской разведкой, для продвижения направленного на влияние нарратива - включая дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена - организациям СМИ в США, официальным лицам США и видным частным лицам США, включая некоторых, кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации", - говорится в докладе.