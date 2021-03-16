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Москва

Хинштейн указал на важность создания российского аналога YouTube 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В России захотели создать аналог YouTube
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во вторник заявил о необходимости иметь российские аналоги зарубежных социальных сетей, а также видеохостинга YouTube на случай их вынужденной блокировки.
В ходе обсуждения темы свободы слова и защиты журналистов на площадке Clubhouse, организованного каналом "Дума ТВ", Хинштейн заметил, что у сети микроблогов Twitter, скорость которого была недавно замедлена решением российских властей, есть альтернатива, "охват российских соцсетей больше, чем охват Twitter.

"Если не дай бог Twitter продолжит свою политику полного игнорирования российской власти, российского закона и демонстративного наплевательства, и власть будет вынуждена выполнить свое обещание по блокировке, то у людей, которые им пользуются, всегда есть возможность перейти в другие социальные сети", — сказал депутат.

Однако, заметил он, руководство YouTube понимает, что в РФ у них конкуренции нет.

"Вот с YouTube что делать? Мы понимаем с вами, что YouTube вот так просто взять завтра и заблокировать нельзя, потому что людям что смотреть? То есть, к тому моменту, когда нам придется разговаривать с YouTube более жестко, необходимо, чтобы бы был отечественный альтернативный продукт, аналогичный тому, что есть в социальных сетях, или аналогичный тому, что есть в поисковых системах", — продолжил Хинштейн.

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Глава комитета при этом уточнил, что до блокировки "дойти не должно".

"Но улица — это дорога с двусторонним движением. Вот сколько можно и нужно нам еще ползать на коленях, унижаться и говорить: пожалуйста, не нарушайте, пожалуйста, удалите порнографию, пожалуйста, соблюдайте наши законы", — резюмировал Хинштейн.

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Политика , Александр Хинштейн , Роскомнадзор , Госдума
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