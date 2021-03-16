В России захотели создать аналог YouTube

"Если не дай бог Twitter продолжит свою политику полного игнорирования российской власти, российского закона и демонстративного наплевательства, и власть будет вынуждена выполнить свое обещание по блокировке, то у людей, которые им пользуются, всегда есть возможность перейти в другие социальные сети", — сказал депутат.
"Вот с YouTube что делать? Мы понимаем с вами, что YouTube вот так просто взять завтра и заблокировать нельзя, потому что людям что смотреть? То есть, к тому моменту, когда нам придется разговаривать с YouTube более жестко, необходимо, чтобы бы был отечественный альтернативный продукт, аналогичный тому, что есть в социальных сетях, или аналогичный тому, что есть в поисковых системах", — продолжил Хинштейн.
"Но улица — это дорога с двусторонним движением. Вот сколько можно и нужно нам еще ползать на коленях, унижаться и говорить: пожалуйста, не нарушайте, пожалуйста, удалите порнографию, пожалуйста, соблюдайте наши законы", — резюмировал Хинштейн.