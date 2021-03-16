В Госдуме приняли закон о просветительской деятельности

Госдума
приняла закон о просветительской деятельности. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Согласно заявлению Госдумы, закон призван оградить россиян, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, которая подается под видом просветительской деятельности.
Поправки внесут в Федеральный закон «Об образовании», они начнут действовать с 1 июня. В законе будет закреплено понятие «просветительская деятельность», контроль за которой будет осуществлять правительство. Использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни с помощью недостоверных сведений запрещено, сказано в документе.
Теперь для заключения сотрудничества с зарубежными образовательными организациями вузы будут обязаны получать разрешение в органах государственной власти. Согласно документу, эта мера вводится, чтобы избежать «негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс».