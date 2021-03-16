Ветеран КГБ рассказал о провокации против группы «Альфа»

Ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков рассказал, что в 1991 году, когда в Литву должны были прибыть советские военные, в том числе группа «Альфа», туда позвонил предатель из Москвы . Он предупредил местных националистов и сотрудников крупнейших западных спецслужб, стоявших за их спиной, о направленных в страну военнослужащих.

По словам Кобякова, звонили из здания ЦК КПСС . Звонивший знал о плане операции во всех подробностях. Из-за его предательства радикалы устроили провокацию в отношении силовиков, безжалостно расстреляв мирных жителей Вильнюса

Юрий Кобяков, работавший во втором отделе Пятого управления КГБ СССР, в статье для журнала «Национальная оборона» отметил, что в его обязанности в 1980 годах входило изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии.

Объём информации из этих республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в Прибалтике и других регионах, и чем всё это неминуемо может закончиться, — цитирует Кобякова РИА Новости.

Так, например партия знала о деятельности литовской сепаратистской организации «Саюдиса», которая открыто заявляла, что её главная цель «восстановление независимости Литвы».

В 1990-1991 годах госбезопасность нашла в рядах этой организации нелегально работавших там сотрудников ЦРУ , британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб. Они руководили не только «Сюдисом», но и другими националистическими организациями, а по сути — управляли процессом «цветной революции» в Литве, подвёл итог Кобяков.