Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ветеран КГБ рассказал, как предатель из Москвы подставил группу «Альфа» 

News.ru 23 минуты назад
Ветеран КГБ рассказал о провокации против группы «Альфа»
Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA/kam.lt
Ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков рассказал, что в 1991 году, когда в Литву должны были прибыть советские военные, в том числе группа «Альфа», туда позвонил предатель из Москвы. Он предупредил местных националистов и сотрудников крупнейших западных спецслужб, стоявших за их спиной, о направленных в страну военнослужащих.
По словам Кобякова, звонили из здания ЦК КПСС. Звонивший знал о плане операции во всех подробностях. Из-за его предательства радикалы устроили провокацию в отношении силовиков, безжалостно расстреляв мирных жителей Вильнюса.
Юрий Кобяков, работавший во втором отделе Пятого управления КГБ СССР, в статье для журнала «Национальная оборона» отметил, что в его обязанности в 1980 годах входило изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии.

Объём информации из этих республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в Прибалтике и других регионах, и чем всё это неминуемо может закончиться, — цитирует Кобякова РИА Новости.

Так, например партия знала о деятельности литовской сепаратистской организации «Саюдиса», которая открыто заявляла, что её главная цель «восстановление независимости Литвы».
В 1990-1991 годах госбезопасность нашла в рядах этой организации нелегально работавших там сотрудников ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб. Они руководили не только «Сюдисом», но и другими националистическими организациями, а по сути — управляли процессом «цветной революции» в Литве, подвёл итог Кобяков.
Ветеран КГБ-ФСБ: "Достаточно много известных людей когда-то были в сфере нашего внимания"
Ранее NEWS.ru писал, что латвийский журналист заявил о репрессиях за инакомыслие времён КГБ. Андрей Татарчук, у которого Служба госбезопасности провела обыск из-за сотрудничества с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия», не находится в статусе подозреваемого и продолжает работать с обоими СМИ.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
News.ru: последние новости
Мэр Калуги обозвал свой город «непригодным для жизни» Мэр Калуги обозвал свой город «непригодным для жизни» Жириновский назвал дату начала войны в Донбассе Жириновский назвал дату начала войны в Донбассе РФ безвозмездно передала Вьетнаму партию «Спутника V» РФ безвозмездно передала Вьетнаму партию «Спутника V»
Комментарии 30
Политика , Андрей Татарчук , ЦРУ , КГБ СССР , КПСС , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
00:10
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
Происшествия В мире
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
00:22
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
Происшествия
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
00:30
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
В мире США
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
02:59
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
Происшествия
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
01:16
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
В мире Общество
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
00:27
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
Происшествия
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
00:12
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
00:28
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
00:26
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
Происшествия
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение