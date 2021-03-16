Аксенов отказался уволить министра за нецензурную брань

Увольнять министра культуры Крыма Арину Новосельскую за нецензурную лексику в ходе видеоселектора не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Нет, в этой связи (увольнять) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».
По его словам, он и сам изредка употребляет «крепкое словцо», однако не очень рад тому, что министр культуры республики употребляет такие слова.
«Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова. Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке — там все бы поняли, что без этого стройка не идет», — сказал Аксенов.
Ранее во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов, министр культуры Крыма Арина Новосельская нецензурно выругалась в прямом эфире. Глава республики Сергей Аксенов сделал ей замечание и поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему минкульт республики, провести служебное расследование. Опомнившись, что высказывание услышали как участники, так и зрители совещания, Новосельская извинилась.