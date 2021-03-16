Аксенов отказался уволить министра за нецензурную брань

«Нет, в этой связи (увольнять) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».