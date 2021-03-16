Аксенов предупредил о новом появлении украинских диверсантов в Крыму 

По его словам, Киев может вновь активизировать провокационные действия на границе. «К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию», — предупредил он.

Аксенов заверил, что россиянам «с этой стороны не угрожает».