Хуснуллин объявил о скором запуске водоводов в Крыму

Крыму построили два новых водовода для гарантированной подачи воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире Первого канала.

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"У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время", - Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства России.

Первого марта в опытную эксплуатацию запустили новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем. Также завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.

Ранее до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако подачу по нему Киев полностью остановил после воссоединения полуострова с Россией.

Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели из-за слабых осадков. В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.