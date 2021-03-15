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В Кремле рассказали, кто в приоритете получает российскую вакцину

Праймиещё 7
1 час назад
Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: приоритетом страны является вакцинация россиян от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик — и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций", — сказал Песков.
Он напомнил, что как раз РФПИ уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения этих международных заявок на российскую вакцину.
"Фонд работает действительно днем и ночью. И, конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С четким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян", — отметил Песков, говоря о том, насколько президент лично контролирует процесс признания и распространения российской вакцины от COVID-19 за рубежом.
Политика,Дмитрий Песков,Российский фонд прямых инвестиций,
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