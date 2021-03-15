Россия обвинила членов ПАСЕ в клоунаде

Некоторые члены Парламентской ассамблеи Совета Европы
устраивают из своих выступлений цирковые шоу. Об этом постоянный представитель России
при СЕ Иван Солтановский заявил
«Независимой газете».
«В ПАСЕ царит своя атмосфера», — отметил он.
Солтановский объяснил, что в ассамблее заседают не дипломаты, а политики. Некоторые из них по-настоящему представляют мнение своих граждан и действуют в их интересах, некоторые другие преследуют собственные цели и устраивают из своих выступлений цирковые шоу.
«Это скорее похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы», — отметил дипломат.
Он напомнил, что вызывающее поведение парламентариев из Украины в ходе январской сессии ПАСЕ привлекло внимание комиссии по регламенту.
При этом Солтановский назвал парламентскую дипломатию важнейшим элементом для продвижения интересов России. Он отметил, что Россия присоединилась к 68 из более чем 200 конвенций и дополнительных протоколов, имеющихся в арсенале Совета Европы. Данные инструменты работают в российских интересах, а выход России из организации приведет к автоматическому выходу из части конвенций.