Россия обвинила членов ПАСЕ в клоунаде

Некоторые члены Парламентской ассамблеи Совета Европы устраивают из своих выступлений цирковые шоу. Об этом постоянный представитель России при СЕ Иван Солтановский заявил «Независимой газете».

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«В ПАСЕ царит своя атмосфера», — отметил он.

Солтановский объяснил, что в ассамблее заседают не дипломаты, а политики. Некоторые из них по-настоящему представляют мнение своих граждан и действуют в их интересах, некоторые другие преследуют собственные цели и устраивают из своих выступлений цирковые шоу.

«Это скорее похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы», — отметил дипломат.

Он напомнил, что вызывающее поведение парламентариев из Украины в ходе январской сессии ПАСЕ привлекло внимание комиссии по регламенту.