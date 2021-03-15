Дегтярев проехался на подаренных Москвой троллейбусах

«Общественный транспорт — проблема, которая у всех на виду, но она трудно решаема ввиду дефицита муниципального бюджета. Поэтому используем все возможности, чтобы обновить имеющийся парк. В данном случае мы создали более комфортные условия для пассажиров и помогли муниципалитету сэкономить не менее 500 млн рублей», — передает слова Дегтярева «Восток медиа».

АКСМ-321 — третье поколение троллейбусов производства белорусского завода «Белкоммунмаш». Стоимость одна такая машина порядка 25-30 млн рублей в зависимости от комплектации. Хабаровск получил троллейбусы на безвозмездной основе, оплатив лишь их перевозку. Она обошлась в 13,5 млн рублей, что примерно в два раза дешевле стоимости одного троллейбуса.

До настоящего времени средний возраст троллейбусного парка в Хабаровске превышал 25 лет. В его составе были всего две относительно «молодые» машины — их приобрели шесть лет назад. Как подчеркнул директор МУП «Городской электротранспорт» Виктор Брайков, если бы не договоренности Дегтярева с Собяниным, обновить парк троллейбусов в краевом центре в обозримой перспективе было бы вряд ли возможно.

До конца апреля в Хабаровский край прибудут еще 15 троллейбусов.