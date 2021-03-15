В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс

Глава Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, где были бы собраны все «законодательные возможности государства» перед теми, кто живет и работает на селе. Об этом пишет РИА «Новости».
«Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — сказал он.
Парламентарий уточнил, что в кодексе можно прописать все возможности и издержки, чтобы «живущий и работающий на земле чувствовал себя спокойно». Также Харитонов считает, что в документ могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.
«Это вроде как «Родная речь», как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу… Открыл человек «Родную речь», по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то», — пояснил он.
Ранее глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал «Парламентской газете», что в рамках бюджетного процесса в текущем году депутаты будут бороться за восстановление финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий.