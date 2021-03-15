Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс 

Парламентская газета и ещё 5 1 час назад
В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс
Фото: РИА Новости
Глава Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, где были бы собраны все «законодательные возможности государства» перед теми, кто живет и работает на селе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что в кодексе можно прописать все возможности и издержки, чтобы «живущий и работающий на земле чувствовал себя спокойно». Также Харитонов считает, что в документ могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.

«Это вроде как «Родная речь», как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу… Открыл человек «Родную речь», по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то», — пояснил он.

Ранее глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал «Парламентской газете», что в рамках бюджетного процесса в текущем году депутаты будут бороться за восстановление финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
Парламентская газета: последние новости
Фадеев: сотрудничество РФ и Совета Европы может стать основой деполитизированных отношений Фадеев: сотрудничество РФ и Совета Европы может стать основой деполитизированных отношений МИД России предостерёг Украину от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий МИД России предостерёг Украину от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий Депутат ответил на призыв МИД Украины «открыть доступ» в Крым Депутат ответил на призыв МИД Украины «открыть доступ» в Крым
Комментарии 63
Политика , Владимир Кашин , Николай Харитонов , Госдума , РИА Новости , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Москве из окна выпала покусанная собакой девочка
01:54
В Москве из окна выпала покусанная собакой девочка
Происшествия
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
00:25
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
Происшествия
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
00:17
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
00:42
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
Происшествия
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
01:01
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
Происшествия
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
00:14
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
00:23
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
В мире Происшествия
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
01:31
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
00:12
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
Происшествия
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
00:16
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение