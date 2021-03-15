В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс

«Это вроде как «Родная речь», как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу… Открыл человек «Родную речь», по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то», — пояснил он.