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Великобритания сочла Россию «самой большой угрозой», сообщили СМИ 

РИА Новости 51 минуту назад
Британия сочла Россию «самой большой угрозой»
Фото: Reuters
Великобритания на грядущей неделе назовет Россию "самой большой угрозой" стране, сообщила газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер Борис Джонсон представит во вторник.
По данным издания, в обзоре Россия названа "самой большой угрозой, исходящей со стороны государства". Согласно газете, это якобы связано с "частыми агрессивными вторжениями" РФ в водное и воздушное пространство Великобритании, а также с приписываемой Москве готовностью использовать "убийства диссидентов на британской земле". Китай, в свою очередь, назван в документе "конкурентом". Отмечается, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Великобритании в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину.

"Главная угроза Великобритании исходит от России… В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай — это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери", — заявил изданию источник в британском правительстве.

Другой неназванный источник отметил, что Россия является "враждебным государством", в то время как Китай — это "глобальный вызов".

"В случае с Китаем подход таков: конкуренция, где это необходимо, сотрудничество, где это возможно, противодействие, когда это необходимо", — добавил собеседник газеты.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 (называемым на Западе "Новичком") причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале марта заявил, что градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания. Министр напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления.
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Политика , Борис Джонсон , Сергей Скрипаль , Сергей Лавров , МИД , ГРУ , Sunday Times
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