Британия сочла Россию «самой большой угрозой»

"Главная угроза Великобритании исходит от России… В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай — это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери", — заявил изданию источник в британском правительстве.