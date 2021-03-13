Мишустин уволил заместителя главы ФАДН

Согласно документу, Мишин покидает пост замглавы ФАДН в связи с переходом на другую работу. Михаил Николаевич Мишин родился 20 марта 1967 года в Челябинске. В 1991 году он закончил Челябинский государственный технический университет по специальности "Автоматика и телемеханика". В июле 2018 год его назначили на должность заместителя руководителя федерального агентства по делам национальностей.

Ранее Мишустин освободил Антона Дроздова от должности замглавы Минфина . Связано это с сокращением данной должности.