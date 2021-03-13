Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Премьер-министр Мишустин освободил Мишина от должности заместителя главы ФАДН 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Мишустин уволил заместителя главы ФАДН
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об освобождении Михаила Мишина от должности заместителя руководителя федерального агентства по делам национальностей. Соответствующее распоряжение было размещено на портале правовой информации.
Согласно документу, Мишин покидает пост замглавы ФАДН в связи с переходом на другую работу. Михаил Николаевич Мишин родился 20 марта 1967 года в Челябинске. В 1991 году он закончил Челябинский государственный технический университет по специальности "Автоматика и телемеханика". В июле 2018 год его назначили на должность заместителя руководителя федерального агентства по делам национальностей.
Ранее Мишустин освободил Антона Дроздова от должности замглавы Минфина. Связано это с сокращением данной должности.
Видео дня. Школьницу судят за вымогательство в ВК. Она торговала компроматом на одноклассников в Якутске
Москва24: последние новости
МИД РФ предостерег Киев от силового сценария в Донбассе МИД РФ предостерег Киев от силового сценария в Донбассе Путин поздравил женщин с 8 Марта Путин поздравил женщин с 8 Марта Песков заявил, что дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо" Песков заявил, что дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо"
Политика , Михаил Мишин , Антон Дроздов , Михаил Мишустин , Минфин , Челябинск , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
01:25
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
01:03
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
01:14
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
Происшествия
Спасение беременной косули сняли на видео
01:06
Спасение беременной косули сняли на видео
Происшествия
Удар молнии по людям попал на видео
00:20
Удар молнии по людям попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
00:23
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
Происшествия
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
00:52
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
В мире Происшествия
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
00:50
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
00:30
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
Пожары Происшествия
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
02:04
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение