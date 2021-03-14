Пушков уличил Зеленского в беспринципности 

»Был принцип — пытаться «завоевать умы и души» жителей Донбасса. Изменил этому «принципу», даже не попытавшись. Осталась лишь часть от него: завоевать Донбасс. Но не дадут. Был принцип: восстановить демократию после правления Порошенко. Но вместо этого Зеленский ее остановил — даже то, что от нее еще осталось, закрыв три телеканала. Был принцип — готовность встать на колени ради мира. Отменен: на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР. И вот за эту всю демагогию предлагается «слугам народа» дружно голосовать. Так из «слуг народа» сделали просто слуг», — заключил Пушков.