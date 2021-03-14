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Пушков уличил Зеленского в беспринципности 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 57 минут назад
Пушков уличил Зеленского в беспринципности
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский рассуждает о «принципиальных для страны вещах», однако неоднократно отказывался от своих принципов, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram отметил, что «когда президент без принципов рассуждает о „принципиальных для страны вещах“, он имеет ввиду тотальную поддержку со стороны своей партии „Слуга народа“ „любого его нового беспринципного поворота“.
Сенатор напомнил, что был у Зеленского принцип — не трогать русский язык, однако он от него отказался.

»Был принцип — пытаться «завоевать умы и души» жителей Донбасса. Изменил этому «принципу», даже не попытавшись. Осталась лишь часть от него: завоевать Донбасс. Но не дадут. Был принцип: восстановить демократию после правления Порошенко. Но вместо этого Зеленский ее остановил — даже то, что от нее еще осталось, закрыв три телеканала. Был принцип — готовность встать на колени ради мира. Отменен: на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР. И вот за эту всю демагогию предлагается «слугам народа» дружно голосовать. Так из «слуг народа» сделали просто слуг», — заключил Пушков.

Партия «Слуга народа» (прежнее название — «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером — депутат Верховной рады Александр Корниенко.
Ранее Зеленский заявил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей».
Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине. Кроме того, в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования.
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Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Верховная Рада
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