Россия предупредила о последствиях выхода из СЕ 

Возможный выход России из Совет Европы автоматически приведет к выходу страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский.

Комментируя заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна готовиться к выходу из СЕ, Солтановский заметил: «Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями — представлять наш народ». «Парламентская дипломатия — важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам», — приводит слова постпреда России при СЕ РИА «Новости»

Солтановский подчеркнул, что в Ассамблее за столами сидят не дипломаты, а политики. Многие из них действительно представляют на площадке интересы своих граждан. Однако, подчеркнул он, есть и те, кто устраивает «цирковые шоу», отнимая у ПАСЕ время. «Назвать это прессингом сложно, это, скорее, похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы. Усталость и раздражение от такой ситуации накопились не только у нас. В частности, по итогам прошедшей в январе сессии ПАСЕ вызывающее поведение парламентариев из Украины и их, мягко говоря, недопустимые высказывания в адрес нашей страны попали в фокус внимания профильной комиссии по регламенту», — отметил постпред. Он также напомнил, что российская делегация не приезжала в Страсбург почти шесть лет. Дискуссии в Ассамблее велись без учета мнения Москвы.

«Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов. Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — сказал Солтановский в интервью «Независимой газете».

Также постпред добавил, что «придется забыть» и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.