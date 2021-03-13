Захарова: «Американские IT-гиганты „пошли вразнос“»

В своей публикации дипломат напомнила об ограничении, которое компания Google наложила на документальный фильм «Крым. Путь на Родину», а также о блокировке телеканала «Крым 24» в Instagram.

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик», — считает Захарова.

При этом сами платформы «продолжают смешить мир» призывами к сохранению свободы в интернете, добавила она.

«Смешно, потому что от высоких идеалов не осталось и следа — их смыло волной блокировок и зачисток самими платформами неугодных аккаунтов и контента», — написала представитель МИД.

Она добавила, что чем больше будет подобных действий от компаний, тем быстрее и жёстче будут вводиться регулятивные ограничения в их отношении по всему миру.