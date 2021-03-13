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Захарова: американские IT-гиганты «пошли вразнос» 

RT на русском и ещё 4 25 минут назад
Захарова: «Американские IT-гиганты „пошли вразнос“»
Фото: РИА Новости
Американские IT-гиганты «пошли вразнос» в очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией: контент произвольно и безразборно цензурируется «некими модераторами» без решения суда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, цель США в данном случае — использование IT для нечестной конкуренции во всех сферах.
В своей публикации дипломат напомнила об ограничении, которое компания Google наложила на документальный фильм «Крым. Путь на Родину», а также о блокировке телеканала «Крым 24» в Instagram.

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик», — считает Захарова.

При этом сами платформы «продолжают смешить мир» призывами к сохранению свободы в интернете, добавила она.

«Смешно, потому что от высоких идеалов не осталось и следа — их смыло волной блокировок и зачисток самими платформами неугодных аккаунтов и контента», — написала представитель МИД.

Она добавила, что чем больше будет подобных действий от компаний, тем быстрее и жёстче будут вводиться регулятивные ограничения в их отношении по всему миру.
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12 марта стало известно, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24», автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.
В Google заявили, что выставленное для фильма ограничение по возрасту связано с содержащимися в нём сценами насилия.
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Комментарии 2
Политика , Андрей Кондрашов , Мария Захарова , МИД , Google , ВГТРК , Республика Крым , США
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