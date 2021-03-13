В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Дипломат заявил о триумфальном успехе дипломатии РФ в ООН

Газета.Ru
22 минуты назад
Доклад по международной информационной безопасности отражает подходы РФ в данном вопросе и является примером триумфа российской дипломатии в сложной международной обстановке. Он был принят на площадке штаб-квартиры ООН. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, передает ТАСС.
Дипломат заявил о триумфальном успехе России в ООН
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что деятельность рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности, созданной по российской инициативе в 2018 году, завершилась "триумфальным успехом" российской дипломатии.
Это произошло "на фоне нагнетания отдельными государствами международной обстановки" в данной сфере, указал дипломат.
"Все 193 государства — члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы", — сказал Крутских.
По словам Крутских, начало работы новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН запланировано на июнь текущего года.
Политика,Андрей Крутских,ИТАР-ТАСС,Россия,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители