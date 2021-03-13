Дипломат заявил о триумфальном успехе России в ООН

Доклад по международной информационной безопасности отражает подходы РФ
в данном вопросе и является примером триумфа российской дипломатии в сложной международной обстановке. Он был принят на площадке штаб-квартиры ООН. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских
, передает ТАСС.
Он отметил, что деятельность рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности, созданной по российской инициативе в 2018 году, завершилась "триумфальным успехом" российской дипломатии.
Это произошло "на фоне нагнетания отдельными государствами международной обстановки" в данной сфере, указал дипломат.
"Все 193 государства — члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы", — сказал Крутских.
По словам Крутских, начало работы новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН запланировано на июнь текущего года.