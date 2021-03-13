Дипломат заявил о триумфальном успехе России в ООН

Он отметил, что деятельность рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности, созданной по российской инициативе в 2018 году, завершилась "триумфальным успехом" российской дипломатии.