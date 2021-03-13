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Депутат Госдумы Шеремет ответил на призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Крыму ответили на призыв Кулебы «открыть доступ» на полуостров
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма и объяснил, как руководитель ведомства может попасть на полуостров.
Ранее Кулеба на неформальном заседании СБ ООН призвал Россию "занять не политизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Российские и крымские власти ранее неоднократно отмечали, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.

"Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", — сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат пояснил, что Кулебе при желании посетить полуостров "для приобретения опыта по развитию территорий" следует обратиться в МИД России и согласовать свой визит.

"Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, пока только Украина своими действиями пытается всячески преградить доступ своих граждан и иностранцев в Крым: вводит санкции и запугивает иностранцев уголовными делами, поскольку "боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России".
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Политика , Вечерний Ургант , Крым наш , Мария Захарова , Михаил Шеремет , МИД , Совбез ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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