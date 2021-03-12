МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе 

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Захарова заявила, что на Украине киевским режимом «манипулируют горячие головы», которые подталкивают страну к развязыванию боевых действий в Донбассе.

«Хотели бы предостеречь (Киев) от дальнейшей эскалации и попыток реализовать силовой сценарий (в регионе)», — отметила дипломат.

Украинским властям, по ее словам, следует перестать «выдумывать новые договоренности» и обратить свое внимание на выполнение обязательств по минским соглашениям.