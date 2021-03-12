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МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе 

Павел Тиунов 34 минуты назад
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
Фото: РИА Новости
МИД России предостерегает украинские власти от эскалации конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Москва настаивает на выполнении Киевом уже существующих договоренностей, сообщает ТАСС.
Захарова заявила, что на Украине киевским режимом «манипулируют горячие головы», которые подталкивают страну к развязыванию боевых действий в Донбассе.

«Хотели бы предостеречь (Киев) от дальнейшей эскалации и попыток реализовать силовой сценарий (в регионе)», — отметила дипломат.

Украинским властям, по ее словам, следует перестать «выдумывать новые договоренности» и обратить свое внимание на выполнение обязательств по минским соглашениям.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали плана по возвращению Крыма. По его словам, он стоит на «трёх китах»: стратегии «деокукупации» и реинтеграции, консолидации и синергии. Первая была прописана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, вторая предполагает объединение усилий всех партнёров для достижения поставленной цели, третья нацелена на «восстановление международного права» в вопросе суверенитета Киева над полуостровом. Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, комментируя слова Кулебы, заявил что план украинских властей по «возвращению» Крыма составлен при участии «западных кураторов» и являет собой антироссийскую провокацию. По его мнению, если Киев будет следовать намеченной цели, народ Украины окажется в опасности, из-за посягательства на территориальную целостность России.
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Комментарии 2
Политика , Георгий Мурадов , Дмитрий Кулеба , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС
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