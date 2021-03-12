Россия оценивает стратегию Украины по «деоккупацию Крыма » как большую угрозу агрессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ, — заявил источник.

Помимо плана по возвращению Крыма в состав Украины, Киев также готовится поднять этот вопрос на саммите «Крымской платформы». Мероприятие запланировано на 23 августа, приглашение присоединиться к нему получили, в частности, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Турция. Источник подчёркивает, что РФ будет расценивать участие каких-либо стран в саммите как посягательство на территориальную целостность России.