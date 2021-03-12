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Москва

«Недопустимая угроза»: в Москве оценили план Киева по «деоккупации Крыма» 

News.ru 1 час назад
Россия оценивает стратегию Украины по «деоккупацию Крыма» как большую угрозу агрессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ, — заявил источник.

Помимо плана по возвращению Крыма в состав Украины, Киев также готовится поднять этот вопрос на саммите «Крымской платформы». Мероприятие запланировано на 23 августа, приглашение присоединиться к нему получили, в частности, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Турция. Источник подчёркивает, что РФ будет расценивать участие каких-либо стран в саммите как посягательство на территориальную целостность России.
Киев разработал план по возвращению Крыма
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