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В Крыму заявили об опасной провокации Украины 

News.ru и ещё 4 21 минуту назад
В Крыму заявили об опасной провокации Украины
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что Киев задумал провокацию, частью которой является стратегия «деоккупации» полуострова. По его словам, провокация спланирована на Украине по наущению западных кураторов.
Чтобы оценить уровень опасности, в которой окажется народ Украины при продолжении этого безумного курса, прописанного в «стратегии», надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников, — отметил постпред в беседе с РИА Новости.
Мурадов считает, что у стран, готовых поддержать данную провокацию, должно сработать чувство самосохранения.

Когда огонь начнёт разгораться, уверен, что Киев останется в одиночестве и сам будет расхлёбывать кашу, которую заварил. Об этой перспективе стоило бы, пока не поздно, подумать на Украине, — подчеркнул Мурадов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что план Украины по возвращению контроля над Крымом, состоящий из «трёх китов», ожидает фиаско. Так считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец. По его словам, Крым был, есть и всегда будет российским, что понимают и на Украине, и в США.
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Политика , В мире , Георгий Мурадов , РИА Новости , Киев , Республика Крым , Турция
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