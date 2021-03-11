Путин призвал бизнес инвестировать в России

В четверг Владимир Путин провел совещание по повышению инвестиционной активности с участием членов правительства, Банка России , бизнес-объединений, крупных предпринимателей. "Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны", — сравнил он. ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента. Внезапный масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. Россия впервые в современной истории не ужесточила макроэкономическую политику в условиях кризиса, а ответила смягчением подходов. ЦБ снизил ставку на 2 пункта до исторического минимума — 4,25 процента, бюджетные стимулы по линии правительства составили около 4,5 процента ВВП. И это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год были на очень низких уровнях.

"Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление", — подчеркнул президент.

По итогам прошлого года снижение ВВП составило 3,1 процента. Спад оказался меньше, чем во многих других странах.

"Серьезно снизились риски вложений в российскую экономику", — оценил Путин.

К 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Для этого нужно системно поддерживать инвестпроекты отечественного бизнеса.

Путин назвал четыре важнейшие задачи. Первая — развитие инфраструктуры, и здесь нужно увеличивать расходы. Вторая — долгосрочная предсказуемость условий. Путин напомнил, что знаковые проекты получают "дедушкину оговорку", то есть фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет, а вложения в инфраструктуру могут быть компенсированы государством за счет будущих налоговых поступлений. Для поддержки проектов в промышленности правительство усовершенствовало механизм специальных инвестиционных контрактов, первые соглашения по модели "СПИК 2.0" планируется заключить летом.

"Нужно постоянно настраивать эти режимы, делать их максимально комфортными для бизнеса", — указал президент.

Уже в этом году по всей стране должен заработать механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств. Это было анонсировано в Послании, напомнил Путин. Но работа затягивается, оценил он и указал кабмину запустить механизм как можно быстрее.

Третья задача — снижать расходы инвесторов.

"Мы продолжим оптимизировать строительные процедуры", — заявил президент.

По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что 3000 ограничительных административных процедур были отменены в прошлом году, и правительство наметило 3800 к отмене в ближайшие несколько месяцев.

Четвертая задача — обеспечить доступ компаний к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов. Президент призвал делать более удобными не только кредиты, но и облигационные займы. Но есть и свои средства: отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат год с хорошим финансовым результатом, ожидает Путин. А значит, будет солидный инвестиционный ресурс, и важно, чтобы он сработал на развитие России.

"В приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития", — пояснил президент.

Это в первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие удобных цифровых сервисов.

Испытания кризиса показали, как важно, когда бизнес демонстрирует ответственность, реализует социальные и экологические проекты. Компании, которые "в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе "в долгую", на перспективу", сталкиваются с серьезными проблемами, и расходы на их решение порой в разы превышают мнимую экономию, подчеркнул Путин.

"Мы выстроили целую систему поддержки отечественного предпринимательства. В кризисные месяцы прошлого года в целом эти меры поддержки сработали хорошо", — также сказал он.

Участники выдвинули ряд предложений. Так, Центробанк готов рассмотреть возможность увеличить до пяти лет льготный срок, в рамках которого банки могут не создавать резервы на возможные потери по кредитам на инвестпроекты по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений, государственно-частного партнерства и концессий. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Министры говорили о том, что дефицит не в инструментах, а в проектах. Глава минфина Антон Силуанов заявил, что инструментов поддержки много, и надо их просто использовать, а то "иногда бывает так, что создаем, а инвесторов там нет". Силуанов заявил о возможности задействования средств ФНБ, но проекты должны быть такие, чтобы на рубль из фонда привлекать не менее пяти рублей частных вложений. Этот инструмент будет работать уже в этом году, считает он. При этом министр убежден, что суперльготных условий инвесторам создавать не надо, бизнес на то и бизнес, чтобы рисковать. А вот глава РСПП Александр Шохин заметил: если инвесторы не востребуют некоторые инструменты, значит, они могут быть недостаточно эффективны.

Комментируя выступления, президент вспомнил, как жестко говорил с кабмином по ценам на продукты.

"Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? — заметил Путин. — Потому что удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать".

Путин заверил, что у власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес. И призвал соблюдать баланс интересов при определении цен на продукты. Но и "ценовых ударов" по россиянам нельзя допускать.

Россияне не должны испытывать "ценовых ударов", нужно применять специальные инструменты для их смягчения

Президент обратился к главам компаний насчет инвестиций: факторов неопределенности в мире очень много, "сами решайте, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее". А задача правительства — создать условия, при которых было бы эффективнее направлять ресурсы на развитие бизнеса в России, а не на выплату дивидендов и не на то, чтобы "распределить их где-то в тихих гаванях", тем более, что не такие уж они и тихие.

Путин попросил взять в проработку прозвучавшие идеи. Первое — это предложения в рамках налогового законодательства — но кардинально его менять не надо. Нужна система мер, чтобы стимулировать компании направлять прибыль на финансирование инвестпроектов в России.

Президент — инвесторам: вы сами решаете куда вкладывать деньги, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее

Второе — ФНС в течение года должна вести детальный мониторинг прибыли и инвестактивности крупнейших отечественных компаний и ежеквартально докладывать президенту, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры. Нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для российских компаний на внешних рынках, чтобы запускать значимые для всей страны проекты. А правительство должно максимально им содействовать.

И третье — в течение месяца кабмин представит конкретные предложения по масштабным инвестпроектам, на которые нужно потратить средства ФНБ. Это стало возможным, ведь ликвидные активы фонда превысили отметку в 7 процентов ВВП.

Между тем

Владимир Путин сообщил о начале подготовки Послания президента.

"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке Послания Федеральному Собранию, и мнения первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны", — сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Напомним, предыдущее Послание глава государства огласил 15 января 2020 года.