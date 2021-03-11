В России ответили на заявление Киева о "ненужности" Донбасса

Российские политики оценили заявление министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Алексея Резникова , который назвал Донбасс ненужным Москве . Подробнее — в материале РИА Новости.

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Ранее Резников заявил, что не верит, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР могут войти в состав России . По его мнению, для Москвы это экономически невыгодно. Кроме того, он назвал Донбасс разменной картой для России — якобы Москва хочет его отдать, но на своих условиях, а россияне не воспринимают население Донбасса как своих сограждан.

"Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик", — отметил сенатор.

По его мнению, в Киеве не слышат жителей Донбасса, не считают их за людей и придумывают законы, по которым будут репрессировать их в случае, если регион вернется под контроль украинских властей.

Сенатор подчеркнул, что только прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском могут решить конфликт.

"В этом случае начался бы непосредственный диалог с учетом интересов жителей Донбасса", — пояснил он.

Цеков уточнил, что имеет в виду политические, экономические и социальные права жителей региона. При этом он обратил внимание на несговорчивость киевских властей, избравших линию обвинения России в угнетении украинцев.

"По мнению Киева, при строительстве независимой республики надо было, в первую очередь, освободиться от всего русского, российского. В процессе такого 30-летнего "освобождения" к власти сегодня пришли нацисты", — продолжил парламентарий и подчеркнул, что такая политика привела к отсталости Украины.

"Особенно цинично заявление украинского министра о том, что россияне, мол, "не воспринимают население Донбасса как своих граждан"", — подчеркнула депутат.

Она отметила, что Россия делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся жертвами военного и экономического геноцида.

Панина также заявила, что единственные условия, на которых Россия "отдает Донбасс" Киеву — это Минские соглашения, которые Киев отказывается выполнять. Она подчеркнула, что только этот документ позволяет реинтегрировать Донбасс в политическое пространство Украины.

Как отметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий , киевские власти открыто заявляют, что готовы только силовым путем установить "свои правила" на юго-востоке Украины. В беседе с каналом "Дума ТВ" парламентарий подчеркнул, что Киев находится полностью под внешним управлением и выполняет инструкции, полученные от Госдепа и различных иностранных советников в украинских ведомствах и на предприятиях.

"Для дальнейшей реализации той дорожной карты, которая им прописана, у них одно желание — быстрее продолжить, только в более усиленном режиме, гражданскую войну и уничтожить тот русский мир, который сегодня есть на территории ЛНР и ДНР", — подытожил депутат.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.

С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.