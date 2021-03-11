Алиханов переболел коронавирусом 

Глава Калининградской области Антон Алиханов вместе с семьёй переболел коронавирусом. Об этом глава региона рассказал в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI.
Первый компонент "векторовской" вакцины мне сделали, но я не успел, видимо, выработать антитела — на шестой день где-то я заболел. Но мы легко переболели. Я старался беречься, но, видимо, не получилось", — сказал глава региона.
Алиханов уточнил, что после выздоровления не сдавал тест на антитела.
История, как я понимаю, с коронавирусом, она будет похожа на грипп с точки зрения периода вакцинирования. Я жду сейчас лета-сентября, когда надо будет массово повторять прививочную компанию", — подытожил губернатор.