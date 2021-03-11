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Депутат КПРФ приняла ислам и избавилась от дорогой одежды

Вероника Полынина
36 минут назад
Депутат городского совета Уфы от КПРФ Юлия Романчева приняла ислам и решила распродать свой старый гардероб.
Депутат КПРФ приняла ислам и избавилась от дорогой одежды
Фото: InstagramInstagram
Романчева продает одежду люксовых брендов в Instagram.
По словам уфимского депутата, все вырученные деньги она направит на благотворительность.
Женщина рассказала, что когда-то выделила под гардеробную целый гараж.
«Это мои самые любимые вещи. Я покупала, тратила на них деньги в самых лучших бутиках мира. Подбирала для себя самое лучшее», - сообщила депутат.
Среди лотов - шуба из крашенной норки бледно-голубого цвета с воротником из меха-рекс с хлястиком, сумкой и митенками в комплекте. Стоимость комплекта - 430 тысяч рублей.
Также Романчева продемонстрировала крашенную под леопарда шубку от Valentino, выставленную на продажу за 190 тысяч рублей, костюм с сумкой от Versace, купленный за 5 тысяч евро. Теперь его можно приобрести за 180 тысяч рублей.
По словам Романчевой, она радикально меняет свою жизнь и собирается оставить себе только базовые вещи.
В прошлом году Юлия Романчева приняла ислам в Грозном. Главу республики Рамзана Кадырова Романчева называет примером для подражания.
Политика,Рамзан Кадыров,КПРФ,Уфа,
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