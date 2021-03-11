Депутат КПРФ приняла ислам и избавилась от дорогой одежды

Депутат городского совета Уфы от КПРФ Юлия Романчева приняла ислам и решила распродать свой старый гардероб.

Фото: Instagram Instagram

Романчева продает одежду люксовых брендов в Instagram.

По словам уфимского депутата, все вырученные деньги она направит на благотворительность.

Женщина рассказала, что когда-то выделила под гардеробную целый гараж.

«Это мои самые любимые вещи. Я покупала, тратила на них деньги в самых лучших бутиках мира. Подбирала для себя самое лучшее», - сообщила депутат.

Среди лотов - шуба из крашенной норки бледно-голубого цвета с воротником из меха-рекс с хлястиком, сумкой и митенками в комплекте. Стоимость комплекта - 430 тысяч рублей.

Также Романчева продемонстрировала крашенную под леопарда шубку от Valentino, выставленную на продажу за 190 тысяч рублей, костюм с сумкой от Versace, купленный за 5 тысяч евро. Теперь его можно приобрести за 180 тысяч рублей.

По словам Романчевой, она радикально меняет свою жизнь и собирается оставить себе только базовые вещи.