Путин заявил о плюсах от антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин объяснил, в чем плюсы введения новых антироссийских санкций со стороны Запада. Заявления Путина во время совещания по вопросам инвестиционной активности опубликованы на официальном сайте Кремля.
«Последние события в отношении нашей страны побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение», — заявил Путин.
По словам Владимира Путина, в ответ на западные санкции Россия создает условия для ведения конкурентного отечественного бизнеса и привлечения инвестиций.
Кроме того, во время совещания Путин посоветовал российским предпринимателям лучше развивать бизнес внутри страны. При этом бизнесмены имеют право принимать самостоятельные решения, цитирует президента Nation News.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Джо Байден продлил антироссийские санкции.