Пока вы спали: у России нет средств для пополнения ФНБ в 2021 году 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Источники для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году исчерпаны, так как вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы, говорится в отчете Счетной палаты России.

«К концу лета на счетах Федерального казначейства, куда зачисляется иностранная валюта, купленная за счет дополнительных нефтегазовых доходов, не осталось средств. При этом до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в Фонд, а в федеральный бюджет. Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет», — констатировали в СП.

Польские спецслужбы обвинили объявленного в феврале персоной нон-грата и высланного из страны российского консула в распространении коронавируса. Об этом пишет портал RMF24.

«Консул, несмотря на получение информации о заражении COVID-19, не соблюдал санитарных правил, принимал участие в совещаниях, появлялся в общественных местах», — заявил пресс-секретарь министра, который координирует работу польских спецслужб Станислав Жарин.

Российские работодатели в целях экономии отказываются от полисов добровольного медстрахования для своих сотрудников. Доля корпоративных клиентов, отказавшихся от ДМС, уже оценивается в 5–15%, пишет РБК со ссылкой на страховые компании.

Страховщики отмечают, что на медстраховании чаще всего стали экономить небольшие компании, пострадавшие в период пандемии.

При этом часть корпоративных клиентов меняет лечебное учреждение на более бюджетное и исключает из пакета ДМС стоматологию.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2020 году в стране умерли более 3 млн человек. Это новый рекорд, предыдущий был установлен в 1918 году, сообщает Politico.

Отмечается, что в период пандемии уровень смертности в США вырос на 15%. Коронавирус стал третьей по частоте причиной смертей в стране. Первыми двумя являются сердечнососудистые заболевания и рак.

Эксперты компании-разработчика антивирусного ПО McAfee назвали среди главных киберугроз текущего года использование доверенного программного обеспечения для обхода киберзащиты в сети поставок, взлом домашних систем для проникновения в офис, атаки на облачные платформы, а также мошенничества с мобильными платежами и QR-кодами. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо этого, эксперты отметили, что киберпреступники в 2021 году станут все чаще пытаться наладить контакт и компрометировать своих жертв, используя соцсети.