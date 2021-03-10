Россию обвинили в дестабилизации Южной Америки

"Насчет Венесуэлы я обеспокоен, что Россия, похоже, все больше участвует в делах в Венесуэле они пытаются дестабилизировать регион. Я говорил с нашим послом в Колумбии. В 2019 году Россия провела 6 тысяч человек через Колумбию, и они выслали 3 русских из Колумбии. Колумбия для России - это не совсем пляжное направление", - заявил Сирис Блинкену на слушаниях в конгрессе.
"Поэтому я обеспокоен, что они используют Венесуэлу, чтобы дестабилизировать Колумбию, вмешаться в выборы в Южной Америке, и я надеюсь, что администрация сосредоточится на российских усилиях и попытках дестабилизировать наших соседей в Западном полушарии", - сказал Сирис.
"Я разделяю эту обеспокоенность, мы видели это в Венесуэле, и было расширенное присутствие и деятельность русских на Кубе, и мы очень внимательно ко всему этому подходим", - ответил Блинкен.