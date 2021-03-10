Россию обвинили в дестабилизации Южной Америки

В декабре газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации о разработке минеральных ресурсов.