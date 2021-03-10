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Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга поставки «Спутник V»

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
57 минут назад
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.
Премьер Люксембурга позвонил Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также сторонами обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. «Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», – отмечается в сообщении.
Кроме того, как отметили в Кремле, затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.
Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Политика,В мире,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,Люксембург,
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