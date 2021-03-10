В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Песков подчеркнул, что Путин никогда не отвергает никакие встречи, особенно если в перспективе они могут принести ощутимую пользу для общего дела.
По его словам, заранее следует подготавливать почву для переговоров. В случае с Зеленским, самая лучшая подготовка - это выполнение достигнутых ранее договоренностей, отметил пресс-секретарь российского президента.
«В первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договорённостях, которые были достигнуты в Париже», - пояснил Песков.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в формате «нормандской четверки». Если по каким-либо причинам видеоконференцию провести не удастся, то украинский президент выразил готовность встретиться с каждым из лидеров России, Германии и Франции отдельно.
«Рамблер» писал, что 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча в «нормандском формате», в которой приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. В столице Франции была достигнута договоренность открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, обменяться удерживаемыми лицами, согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса, закрепить формулу Штайнмайера в законодательстве Украины и развести силы еще на трех участках линии соприкосновения. Однако спустя больше года после переговоров большинство договоренностей не выполнено.