В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

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Песков подчеркнул, что Путин никогда не отвергает никакие встречи, особенно если в перспективе они могут принести ощутимую пользу для общего дела.

По его словам, заранее следует подготавливать почву для переговоров. В случае с Зеленским, самая лучшая подготовка - это выполнение достигнутых ранее договоренностей, отметил пресс-секретарь российского президента.

«В первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договорённостях, которые были достигнуты в Париже», - пояснил Песков.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в формате «нормандской четверки». Если по каким-либо причинам видеоконференцию провести не удастся, то украинский президент выразил готовность встретиться с каждым из лидеров России, Германии и Франции отдельно.