В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Песков сообщил, что дата послания Путина парламенту "сдвигается вправо"

ТАССиещё 19
59 минут назад
Дата выступления президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию "сдвигается вправо", но пока не назначена, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил о переносе послания Путина парламенту
Фото: ТАССТАСС
"Нет, пока нет, - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли он назвать примерный срок проведения этого мероприятия. - Ориентировочно тоже пока не могу. Даты сдвигаются вправо (отодвигаются на более позднее время - прим. ТАСС), но точные даты пока не могу назвать".
Пресс-секретаря президента не первый раз спрашивают о выступлении Путина с посланием парламенту. Например, ранее он опровергал информацию, что это мероприятие может состояться 23 февраля. Тогда же Песков заявил, что при подготовке послания учитываются прошедшие протестные акции и предстоящие в этом году выборы. "Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражения в послании, которое огласит глава государства", - сказал представитель Кремля, напомнив, что послание, это "набор задач по развитию страны в самых разных областях - о социально-экономическом, технологическом и ином".
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители