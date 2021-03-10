Песков сообщил о переносе послания Путина парламенту

Пресс-секретаря президента не первый раз спрашивают о выступлении Путина с посланием парламенту. Например, ранее он опровергал информацию, что это мероприятие может состояться 23 февраля. Тогда же Песков заявил, что при подготовке послания учитываются прошедшие протестные акции и предстоящие в этом году выборы. "Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражения в послании, которое огласит глава государства", - сказал представитель Кремля, напомнив, что послание, это "набор задач по развитию страны в самых разных областях - о социально-экономическом, технологическом и ином".