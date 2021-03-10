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Глава Минтруда сделал прививку от коронавируса 

ТАСС 25 минут назад
Глава Минтруда сделал прививку от коронавируса
Фото: РИА Новости
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что привился от коронавируса. Об этом он сказал в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Я в принципе после прививки", — сказал глава Минтруда.

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — "Спутником V" или "Эпиваккороной".
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 117,6 млн человек, более 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 351 553 случая заражения, выздоровели 3 945 527 человек, умерли 90 275. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Политика , Антон Котяков , Минтруд , Госдума
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