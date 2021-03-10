В России придумали новый налог на миллиарды рублей 

Налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними. Такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли.

Это приведёт к поступлению денег в бюджет от деятельности российских блогеров. НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки. Это налог за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе, пишут «Ведомости».

Минфин и За исполнением проекта будут следить ФНС Минэкономразвития . Новый налог позволит компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового манёвра по снижению социальных взносов для IT. По данным исследований, блогеры только за 2020 год заработали порядка 18 млрд рублей.

Это случилось за счёт пандемии, выросшему спросу на контент и рекламу в Интернете. И если реклама стоит менее 500 тысяч рублей, этот платёж никак не отслеживается, поскольку является некоммерческим.

Николаем Басковым. Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный тиктокер Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу ведущей Иды Галич «1-11», где выяснилось, кто умнее — начинающий певец и звезда соцсетей или школьники. Во время программы ведущая не смогла не задать вопрос блогеру о работе с «золотым голосом России

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с представителями IT-индустрии, в ходе которого обсуждалось предложение ввести в стране «налога на Google». Об этом пишут «Ведомости».

Один из участников совещания пояснил, что под этим «цифровым налогом» предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян, анализирует поведения пользователей в сети и формирует рекламную политику на территории России. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.

Примерный срок принятия решения по данному вопросу — до середины текущего года. При этом в пресс-службе Чернышенко уточнили, что Минцифры пока не внесло соответствующие предложения в правительство.

Рамблер

Инициатива Минцифры вызывает много вопросов, считает Владимир Зыков , глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

«Как будут находить владельцев аккаунта, в котором прошла реклама? Например, не все владельцы аккаунтов в YouTube, Twitter, Instagram, «В контакте», TikTok и «Одноклассниках» известны… Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования».

В Таджикистане ввели налог для блогеров, заявил начальник главного управления налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзода в ходе итоговой пресс-конференции в четверг, 18 февраля.

«Согласно требованиям ст. 98 Налогового кодекса, налогообложению подлежат все виды деятельности и любые доходы, полученные физическими лицами, независимо от их вида и места», — приводит Sputnik Таджикистан его слова.

Кабирзода рассказал, что сотрудники ведомства изучили работу блогеров в стране и пришли к выводу, что их можно включить в список налогоплательщиков. Проведенный анализ показал, что граждане открывают собственные каналы и получают доход за счет распространения идей и мнений.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании социальной рекламы в интернете. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ вводит обязательную квоту в пять процентов на размещение социальной рекламы в интернете. Похожие нормы уже действуют в России для рекламы на телевидении и баннерах. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что некоторые игроки не выполняли этих условий в сети, в связи с чем новое решение о регулировании изменит ситуацию.