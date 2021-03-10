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Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников 

RT на русском и ещё 1 25 минут назад
Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов России проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 г №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в заявлении.

Доклад необходимо представить до 20 апреля.
Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить решения, чтобы устранить проблемы с зарплатами бюджетников.
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Политика , Владимир Путин , Правительство РФ
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