Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников 

«Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов России проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 г №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в заявлении.