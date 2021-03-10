Службу в армии решили признать страховым случаем

Военную службу по призыву хотят приравнять к страховым периодам, чтобы включить в трудовой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Решением вопроса занимаются Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты. Проблема давняя, но сегодня она приобрела особую актуальность в связи с повышением пенсионного возраста. Для миллионов мужчин, рожденных в начале 1960-х годов, финишная ленточка трудовой карьеры в одночасье отодвинулась минимум на полтора года.
Между тем отечественная экономика находится не в лучшей форме. И пожилые люди часто в числе первых пополняют ряды безработных. Работодателям возрастные соискатели наименее интересны, а значит шансы снова трудоустроиться у них минимальные. Оформить досрочную пенсию они тоже не могут, поскольку не хватает страхового стажа. Многие попадают в безвыходное положение. Они вынуждены проходить затяжные бюрократические процедуры, среди которых — регистрация на бирже труда и несколько месяцев получения пособия по безработице. Это и для молодежи тяжелая психологическая травма, что говорить о представителях поколения 60+.
Уместно напомнить, что право досрочно выйти на пенсию возникает у мужчин, имеющих 42 года трудового (страхового) стажа, и женщин, проработавших 37 лет. Если сенаторы договорятся с Минтрудом и законодательство будет скорректировано, то российские мужчины, когда-то служившие два года в армии, смогут выходить на заслуженный отдых при страховом стаже 40 лет, а после трех лет флотской службы — при стаже 39 лет.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова считает, что реализация инициативы позволит восстановить социальную справедливость. Причем цена вопроса не столь велика — всего 2 млрд рублей в год.
Логика понятна. Военная служба по призыву — конституционный долг гражданина РФ. Однако выполняет его не каждый. Те, кто по каким-то причинам остался на «гражданке», сразу после окончания средней школы могли начать официально работать. И им ПФР эти годы конвертирует в пенсионные баллы, что в будущем может пригодиться, если возникнет вопрос о назначении досрочной пенсии. А вот сверстники, которые носили погоны, фактически поражены в правах, поскольку выйти раньше на заслуженный отдых не могут.
Очевидно, что такой порядок вещей не добавляет авторитета и привлекательности Вооруженным силам — одному из главных институтов государства. По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, в настоящее время службу в армии по призыву включают в общий трудовой стаж. Каждый год в погонах добавляет в «копилку» индивидуального пенсионного коэффициента 1,8 балла, напоминает она.
При этом в последней редакции закона «О страховых пенсиях» установлено, что пенсия по старости может назначаться на два года раньше достижения пенсионного возраста. Обязательное условие — ценз, то есть определенное количество лет, в течение которых в ПФР поступали страховые взносы от работодателя. «Солдатская служба к страховым периодам не относится. Сложно сказать, почему в свое время так решили, но сегодня ошибку, конечно, следует исправить», — убеждена Людмила Иванова-Швец.
Руководитель Центра анализа социальных программ и рисков Высшей школы экономики Сергей Смирнов также считает, что при реформировании пенсионной системы не все было сделано корректно. «Коль скоро гражданин Российской Федерации несколько месяцев или лет выполнял воинский долг, а это, без сомнения, государственная функция, то государство несет ответственность за соблюдение принципа социальной справедливости», — говорит экономист.
С гуманитарной точки зрения задача решаемая. С финансовой тоже — средства на выплаты досрочных пенсий бывшим солдатам и матросам следует предусмотреть в федеральном бюджете. Доводить же до получателей можно через Минобороны, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на ПФР, полагает Сергей Смирнов.
При этом важно учесть все нюансы, чтобы ненароком снова не нарушить чьи-то интересы. В частности, надо помнить о разной продолжительности военной службы по призыву. Речь не только о солдатах и матросах, но и о выпускниках вузов. Они могли носить погоны один или два года, а некоторые несколько месяцев. Все зависело от того, была ли в институте военная кафедра. Если не было, то выпускник служил год рядовым, если была, то два года офицером (их так и называли — двухгодичники). А кто-то проходил трехмесячные военные сборы, получал звание «лейтенант запаса», после чего навсегда возвращался в гражданскую жизнь.
Вопрос в том, как уравнять в правах на досрочную пенсию лейтенантов-двухгодичников с рядовыми и сержантами. В Советской армии считалось, что они, хоть и в офицерском звании, но служат по призыву. В ВС РФ, после введения института контрактной службы, с ними начали заключать контракты, а это уже совсем другой правовой статус.
Разная продолжительность службы рождает и другую коллизию. Из-за плоской шкалы пенсионного коэффициента — 1,8 балла за год — в выигрышном положении окажутся те, кто был в рядах Вооруженных сил меньше. Если после демобилизации они работали и получали высокие белые зарплаты, то пенсионных баллов накопили больше. Значит, могут рассчитывать на более высокие пенсии, чем одногодки, которые продолжали служить. По мнению Людмилы Ивановой-Швец, подобные противоречия нельзя обойти вниманием при подготовке нового закона.