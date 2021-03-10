Службу в армии решили признать страховым случаем

Военную службу по призыву хотят приравнять к страховым периодам, чтобы включить в трудовой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Решением вопроса занимаются Совет Федерации Министерство труда и социальной защиты . Проблема давняя, но сегодня она приобрела особую актуальность в связи с повышением пенсионного возраста. Для миллионов мужчин, рожденных в начале 1960-х годов, финишная ленточка трудовой карьеры в одночасье отодвинулась минимум на полтора года.

Между тем отечественная экономика находится не в лучшей форме. И пожилые люди часто в числе первых пополняют ряды безработных. Работодателям возрастные соискатели наименее интересны, а значит шансы снова трудоустроиться у них минимальные. Оформить досрочную пенсию они тоже не могут, поскольку не хватает страхового стажа. Многие попадают в безвыходное положение. Они вынуждены проходить затяжные бюрократические процедуры, среди которых — регистрация на бирже труда и несколько месяцев получения пособия по безработице. Это и для молодежи тяжелая психологическая травма, что говорить о представителях поколения 60+.

Уместно напомнить, что право досрочно выйти на пенсию возникает у мужчин, имеющих 42 года трудового (страхового) стажа, и женщин, проработавших 37 лет. Если сенаторы договорятся с Минтрудом и законодательство будет скорректировано, то российские мужчины, когда-то служившие два года в армии, смогут выходить на заслуженный отдых при страховом стаже 40 лет, а после трех лет флотской службы — при стаже 39 лет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова считает, что реализация инициативы позволит восстановить социальную справедливость. Причем цена вопроса не столь велика — всего 2 млрд рублей в год.

Логика понятна. Военная служба по призыву — конституционный долг гражданина РФ. Однако выполняет его не каждый. Те, кто по каким-то причинам остался на «гражданке», сразу после окончания средней школы могли начать официально работать. И им ПФР эти годы конвертирует в пенсионные баллы, что в будущем может пригодиться, если возникнет вопрос о назначении досрочной пенсии. А вот сверстники, которые носили погоны, фактически поражены в правах, поскольку выйти раньше на заслуженный отдых не могут.

Очевидно, что такой порядок вещей не добавляет авторитета и привлекательности Вооруженным силам — одному из главных институтов государства. По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, в настоящее время службу в армии по призыву включают в общий трудовой стаж. Каждый год в погонах добавляет в «копилку» индивидуального пенсионного коэффициента 1,8 балла, напоминает она.

При этом в последней редакции закона «О страховых пенсиях» установлено, что пенсия по старости может назначаться на два года раньше достижения пенсионного возраста. Обязательное условие — ценз, то есть определенное количество лет, в течение которых в ПФР поступали страховые взносы от работодателя. «Солдатская служба к страховым периодам не относится. Сложно сказать, почему в свое время так решили, но сегодня ошибку, конечно, следует исправить», — убеждена Людмила Иванова-Швец.

Руководитель Центра анализа социальных программ и рисков Высшей школы экономики Сергей Смирнов также считает, что при реформировании пенсионной системы не все было сделано корректно. «Коль скоро гражданин Российской Федерации несколько месяцев или лет выполнял воинский долг, а это, без сомнения, государственная функция, то государство несет ответственность за соблюдение принципа социальной справедливости», — говорит экономист.

С гуманитарной точки зрения задача решаемая. С финансовой тоже — средства на выплаты досрочных пенсий бывшим солдатам и матросам следует предусмотреть в федеральном бюджете. Доводить же до получателей можно через Минобороны , чтобы не создавать дополнительной нагрузки на ПФР, полагает Сергей Смирнов.

При этом важно учесть все нюансы, чтобы ненароком снова не нарушить чьи-то интересы. В частности, надо помнить о разной продолжительности военной службы по призыву. Речь не только о солдатах и матросах, но и о выпускниках вузов. Они могли носить погоны один или два года, а некоторые несколько месяцев. Все зависело от того, была ли в институте военная кафедра. Если не было, то выпускник служил год рядовым, если была, то два года офицером (их так и называли — двухгодичники). А кто-то проходил трехмесячные военные сборы, получал звание «лейтенант запаса», после чего навсегда возвращался в гражданскую жизнь.

Вопрос в том, как уравнять в правах на досрочную пенсию лейтенантов-двухгодичников с рядовыми и сержантами. В Советской армии считалось, что они, хоть и в офицерском звании, но служат по призыву. В ВС РФ, после введения института контрактной службы, с ними начали заключать контракты, а это уже совсем другой правовой статус.

Разная продолжительность службы рождает и другую коллизию. Из-за плоской шкалы пенсионного коэффициента — 1,8 балла за год — в выигрышном положении окажутся те, кто был в рядах Вооруженных сил меньше. Если после демобилизации они работали и получали высокие белые зарплаты, то пенсионных баллов накопили больше. Значит, могут рассчитывать на более высокие пенсии, чем одногодки, которые продолжали служить. По мнению Людмилы Ивановой-Швец, подобные противоречия нельзя обойти вниманием при подготовке нового закона.