Песков назвал минусы и плюсы пандемии для себя и страны

Пандемия коронавирусной инфекции лишила Россию , как и другие страны мира, целого года развития. Об этом в среду, 10 марта, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля заявил, что «к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать».

При этом Песков напомнил, что лично его как переболевшего COVID-19 инфекция лишила трех недель жизни, а также привычного «живого» формата работы, «которая перешла в понятное всем русло».

Также в числе отрицательных последствий пандемии Песков назвал отсутствие возможности «покататься где-то на лыжах зимой и лишний раз, может быть, хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск летом».

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства нашел и позитив в случившемся. В частности, он отметил, что переболев, приобрел иммунитет к коронавирусу. Кроме того, пандемия дала ему «чуть больше времени с семьей и с детьми, что хорошо», цитирует Дмитрия Пескова ТАСС