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Дмитрий Песков назвал минусы и плюсы пандемии для себя и страны 

Вечерняя Москва 10 минут назад
Песков назвал минусы и плюсы пандемии для себя и страны
Фото: kremlin.ru / Администрация Президента РФ
Пандемия коронавирусной инфекции лишила Россию, как и другие страны мира, целого года развития. Об этом в среду, 10 марта, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля заявил, что «к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать».
При этом Песков напомнил, что лично его как переболевшего COVID-19 инфекция лишила трех недель жизни, а также привычного «живого» формата работы, «которая перешла в понятное всем русло».
Также в числе отрицательных последствий пандемии Песков назвал отсутствие возможности «покататься где-то на лыжах зимой и лишний раз, может быть, хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск летом».
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства нашел и позитив в случившемся. В частности, он отметил, что переболев, приобрел иммунитет к коронавирусу. Кроме того, пандемия дала ему «чуть больше времени с семьей и с детьми, что хорошо», цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе отмены коронавирусных ограничений, а также допустил их частичное сохранение весной.
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Комментарии 4
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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