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Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за незаконную агитацию на выборах 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
Путин увеличил штрафы за агитацию в день тишины
Фото: Российская Газета
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию до 500 тыс. руб. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Данный проект закона разработали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном. Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, либо в местах, где запрещено ее проведение, а также изготовление и размещение агитационных материалов с нарушениями закона о выборах грозит штрафом. В частности, для россиян штраф от 1 до 1,5 тыс. руб. был увеличен до 5 — 20 тыс. руб. ; для должностных лиц он ранее был от 2 до 5 тыс. руб., а теперь станет от 30 до 50 тыс. руб. ; для юрлиц штраф составлял от 20 до 100 тыс. руб., а теперь — от 100 до 500 тыс. руб.
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Политика , Ольга Савастьянова , Александр Хинштейн , Владимир Путин
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