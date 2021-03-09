Белановский покинул пост замглавы Минцифры

"За короткое время нашей совместной работы Владимир Валерьевич подтвердил свой высокий профессионализм и способность организовать реализацию крупных инфраструктурных проектов. Очень надеюсь, что и в дальнейшем в другом формате он сможет помогать министерству", — передала ТАСС слова министра пресс-служба Минцифры.