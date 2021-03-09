Москва выразила удовлетворение приговором по делу посла Карлова

Россия удовлетворена вынесением приговора судом Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.
"Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", — говорится в заявлении.
Россия рассчитывает получить от Турции сведения о непосредственных заказчиках и организаторах убийства посла Карлова, заявили в МИД РФ.