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Москва

В Москве удовлетворены вынесением судом Турции приговора по делу об убийстве Карлова 

ТАСС 18 минут назад
Москва выразила удовлетворение приговором по делу посла Карлова
Фото: РИА Новости
Россия удовлетворена вынесением приговора судом Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

"Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", — говорится в заявлении.

В Турции вынесли приговор по делу посла Карлова
Россия рассчитывает получить от Турции сведения о непосредственных заказчиках и организаторах убийства посла Карлова, заявили в МИД РФ.
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Политика , Андрей Карлов , МИД
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