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Талибов пригласили на конференцию по Афганистану в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Талибов пригласили в Москву
Фото: depositphotos.com
Запрещенное в России движение «Талибан» (организация запрещена в России) приглашено на конференцию по Афганистану в Москве, запланированную на 18 марта. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя политбюро движения в Катаре Мухаммеда Наима.

«Мы получили такое приглашение, и будем изучать этот вопрос», — сказал Наим.

Отмечается, что эту информацию подтвердили в Высшем совете по национальному примирению Афганистана.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил президенту Афганистана Ашрафу Гани сформировать афганское правительство вместе с талибами.
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Политика , Энтони Блинкен , Ашраф Ахмадзай , Талибан , Афганистан , Катар , Москва , США
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