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Москва

Путин обсудит с кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики 

ТАСС и ещё 5 39 минут назад
Путин обсудит с кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в среду, 10 марта, проведет очередное совещание с членами правительства. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.
Как сообщала пресс-служба Кремля, основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Также на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Путин регулярно — как правило, раз в несколько недель — проводит совещания с членами правительства. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с кабмином актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. Предыдущее подобное совещание состоялось 10 февраля, одной из центральных его тем стало обсуждение вопроса зарплат бюджетников.
Будущее — за Арктикой
Президент регулярно возвращается к теме развития Арктической зоны, подчеркивая особую роль северных регионов для России. "Я уже много раз говорил, будущее у нас когда-то было за Сибирью, теперь — за Арктикой, — отмечал Путин в прошлом декабре на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. — Так и будем действовать энергично и дальше".
Об этом же глава государства говорил и на встрече с добровольцами в конце прошлого года. Тогда Путин напомнил о том, что Россия — северная страна, более 70% ее территории находится в северных широтах. По мнению президента, "все, что происходит на северах, представляет особый интерес и особую ценность". При этом он подчеркивал, что природа Арктики в высшей степени уязвима, поэтому любую хозяйственную деятельность на севере нужно выстраивать так, чтобы минимизировать там экологические риски.
Чуть ранее в приветствии участникам международного форума "Дни Арктики и Антарктики в Москве" Путин отмечал, что Россия "неизменно уделяет приоритетное внимание вопросам гармоничного развития арктических территорий, наращиванию присутствия на Белом континенте". Российские власти нацелены на укрепление всестороннего международного сотрудничества на севере, а также реализацию совместных проектов в научной, природоохранной, инфраструктурной, гуманитарной сферах, подчеркивал президент.
5 марта 2020 года глава государства утвердил Основы госполитики в Арктике до 2035 года. В документе поставлены цели по развитию важной для России территории и определены механизмы их достижения. В числе ключевых задач — повышение качества жизни населения, рост экономики арктических регионов, развитие Северного морского пути как глобального транспортного коридора. Кроме того, 26 октября Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ был разработан для реализации основ госполитики в Арктике. За реализацию стратегии отвечает Минвостокразвития. Первый доклад о результатах ее исполнения должен быть представлен в правительство до 20 апреля 2021 года.
Дальний Восток как национальный приоритет
Президент неоднократно обращал внимание и на стратегическое значение Дальнего Востока для России. В послании Федеральному собранию в 2013 году он называл "подъем" Сибири и Дальнего Востока "национальным приоритетом на весь XXI век".
В июне 2020 года глава государства подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). В нем президент обозначил направления для ускоренного развития макрорегиона. Так, качество жизни населения в ДФО должно расти темпами выше среднероссийских. При этом ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти не менее чем на пять лет, смертность населения трудоспособного возраста должна снизиться не менее чем на 35%. Годовой объем жилищного строительства предполагается увеличить в 1,6 раза. Правительству РФ поручено обеспечить достижение этих показателей до 2024 года.
В этот же срок темпы экономического развития Дальнего Востока также должны превысить среднероссийские. Этого предполагается достичь в том числе за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, создания не менее 200 предприятий на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток, а также формирования не менее 30 тыс. новых рабочих мест.
На период до 2035 года перед правительством поставлены еще более амбициозные задачи по развитию округа. К этому времени власти должны добиться не только прорыва в экономике и социальной сфере, но и прекращения миграционного оттока населения с Дальнего Востока. Для достижения этих целей разработана и утверждена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.
Кроме того, президент обращал особое внимание на необходимость развития транспортной инфраструктуры в ДФО. Глава государства давал отдельные поручения по развитию воздушного сообщения на Дальнем Востоке. В прошлом декабре на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил, что российские власти должны работать над тем, чтобы "инфраструктурно сшивать" огромную территорию страны. Он заметил, что, в частности, за последние десятилетия создалась ситуация, когда "люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно — дорого очень все".
Позже глава российского государства поручил представить предложения по расширению программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении. При этом президент распорядился обратить особое внимание на исключение из льготной программы действующих возрастных ограничений.
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Политика , Алексей Чекунков , Владимир Путин , Правительство РФ
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