Вассерман решил баллотироваться в Госдуму

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман принял решение участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре этого года. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Вассермана, он пока не определился, от какой партии будет выдвигаться, и не исключил, что станет самовыдвиженцем.

«Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — заявил телеведущий.

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы 19 сентября, в единый день голосования. По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, процедура может растянуться на три дня.