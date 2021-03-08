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Москва

Анатолий Вассерман решил баллотироваться в Госдуму 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Вассерман решил баллотироваться в Госдуму
Фото: РИА Новости
Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман принял решение участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре этого года. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам Вассермана, он пока не определился, от какой партии будет выдвигаться, и не исключил, что станет самовыдвиженцем.

«Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — заявил телеведущий.

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы 19 сентября, в единый день голосования. По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, процедура может растянуться на три дня.
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Политика , Анатолий Вассерман , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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