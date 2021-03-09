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В Крыму ответили на предложение Киева разорвать дипотношения с Москвой 

Газета.Ru и ещё 9 25 минут назад
В Крыму ответили на предложение Киева о разрыве с Москвой
Фото: РИА Новости
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов считает, что разрыв дипломатических отношений Москвы с Киевом будет путем в никуда, передает РИА "Новости".
Так он прокомментировал слова экс-посла Украины в США Валерия Чалого, который заявил, что Киеву следует быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Россией. Молохов отметил, что все разговоры об этом — "путь в никуда".

"В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией", — сказал он.

Молохов также выразил мнение, что в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.
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Политика , Валерий Чалый , Александр Молохов , РИА Новости , Грузия , Киев , Москва , США
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